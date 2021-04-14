Windber Area High School
The following students were named to the honor roll for the second marking period:
Seniors: Kylie Ashbrook, Caleb Bean, Austin Bloom, Sommer Bloom, Courtlynn Bowden, Abigail Bush, Sienna Chippie, Amanda Cominsky, Kayce Dayton, Samantha DelGrande, Joseph Denk, Chalena Dona, Allison Dusack, Zachary Geiser, Karli Hanik, Kylie Harris, Gabriel Helsel, Justice Imler, Gage Irvin, Matthew Kozar, Jordyn Kris, Brylee LaFollette, Eryn Marsh, Tia McKee, Megan Ott, Riley Page, Garrett Rockne, Malia Schmidt, Gabriel Shaffer-Merriman, Liam Stroup, Claire Telfer, Jamin Tomaselli, Nicholas Vasas, Scott Webb, Rebecca Wright and Roseanna Zindash.
Juniors: Kyra Allison, Madylin Arnold, Brianna Barkley, Zachary Barkley, Joseph Billetdeaux, Jacklyn Bloom, Bryce Brubaker, Logan Butler, Keith Charney, Brooke Cinko, Caden Dusack, Emma Fockler, Gina Gaye, Carter Gehosky, Aiden Gray, Nathan Grohal, Devin Halaburda, Mya Havyer, Chloe Hoffman, Gabrielle Klingenberg, Seth Marsh, Charlotte Marx, Sally Moore, Mason Popovich, Ryan Pudliner, Connor Pulliam, Morgan Rapsky, Coby Romanchock, Jordan Romani, Dalton Rummel, Lyndsey Sherry, Grace Stasiak, Montana Stopko, Cole Strick, Laiken Swinger, Christopher Szarka, Hannah Tallion, Samantha Toki, Dylan Tomlinson, Jason Tyger, Katarina Vatavuk, Elaina Verostick, Dominic Waite, Alexis Wilson, Jasmine Yonish and Adelynn York.
Sophomores: Karah Ashbrook, Cecilia Bean, Ethan Brady, Sarah Bryant, Angelo Campitell, Talia Chippie, Gracie Crum, Veronica Crum, Grace Curtis, Meleiah Dusack, Lauryn Gephart, Carley Harr, Mahlon Horner, Samantha Horner, Jacob Hostetler, Harmony Jablon, Haylee Lysinger, William Minahan, Aiden Molnar, Makanna Ott, Rylee Ott, Taylor Plunkard, Owen Prince, Rex Rininger, Kayley Shaulis, John Shuster, Anna Steinbeck, Paige Strushensky and Shannon Tokarsky.
Freshmen: Stephen Adamczyk, Caiden Allen, Mariah Andrews, Tanner Barkley, Molly Birkhimer, Victoria Bloom, Noelle Bobak, Riley Brubaker, Savannah Burk, Rylee Cameron, Olivia Canary, Kaylee Dowdell, Koltin Dugan, Hailey Dzurko, Ashley Floyd, Michelle Harris, Emma Hawes, Dalton Hileman, Ariana Hill, Logan Lamb, Colin Marx, Jonathan Mattis, Kyleigh Niessner, Garrett Page, Mia Piscitella, Sierra Saloney, Emma Stasiak, Ian Titus, Jacob Vargo, Alexis Wilson, Colten Wirick and Jordan Wright.
Windber Middle School
The following students were named to the honor roll for the second marking period:
Grade 8: John Battah, Laurel Bean, Elijah Bennett, Lily Bifano, Jordyn Bobak, Madison Boysza, Brayden Burns, Summer Campbell, Alana Clites, Aiden Constantino, Michael Curry, Megan DelGrande, Elizabeth Folmar, Dominique Gerula, Layla Gray, Giada Grillo, Jill Haberkorn, Laken Havyer, Jacob Hill, Luke Hostetler, Ashley Hubof, Lauren Hubof, Garrett Kirkwood, Grady Klosky, Kallie Koposko, Maggie Manippo, Isaiah Mattis, Andrew Minahan, Jayda Mintmier, Leah Neri, Tyson O’Hara, Lucas Oleksa, Samuel Penrod, Gabriel Ramach, Nicholas Russo, Ryan Russo, Deven Sturchio, Ronald Tallion, Sarah Thompson and Autumn Turnbull.
Grade 7: Lilah Andrews, Emma Birkhimer, Camryn Brady, Emily Brown, Lulwa Bryant, Jacob Butler, Addison Charlton, Nicole Costlow, Jacob Doyka, Michael Dusack, Marco Flori, Kaylie Gaye, Mikayla Haydu, Dawson Himes, Daunte Hinkle, Bryan Irons, Cailin Jablon, Emma Kelly, Denver Lee, Logan Lysinger, Cole Mash, Mayson Oyler, Nevaeh Podrasky, Logan Roxby, Payton Roxby, Nichole Shearer, Brody Smychynsky, Olivia Stasiak, Benjamini Steinbeck, Alexis Vargo, Ava Voeghtly, Autumn Walz, Paige Williams and Rylejohn Wright.
Grade 6: Rylee Baer, Alexander Barkman, Maya Barrick, Lena Bennethum, Annabell Berkey, Samuel Buchkovich, Victoria Burkey, Heather Carney, Shaynee Cook, Sophia Crum, Kendall Decewicz, Taylor Dzurko, Caden Fairman, Noah Forgas, Aiden Gerula, Kya Gindlesperger, Avery Goncher, Liliana Grillo, Nathan Harris, Isabelle Hawes, Mason Horner, Kennan Klosky, Emory Koehler, Taylor Kornprobst, Nathaniel Kozar, Kaitlyn Krone, Araya Lehman, Mya Mardis, Adeline Miller, Hayden Miller, Heath Miller, Nathan Oleksa, Karlylynn Parks, Andrew Plunkard, Bella Raco, Isaiah Ramach, Rachel Russo, Mason Sapienza, Alayna Shuster, Logan Spisock, Andrew Stone, Dalton Strick, Isabella Wahl, Emma Walters and Dylan Woodruff.
Salisbury-Elk Lick High School
The following students have been named to the honor roll for the third marking period:
Seniors, high honor: Hannah Dix and Trinity Livengood.
Honor: Keirstin Bittinger, Dylan Orner, Emma Robertson and Marcus Rollins.
Honorable mention: Emily Fisher, Thomas Smith and Gavin Wiltrout.
Juniors, high honor: Ryan Bender, Riley Chase, Cosette Curtis, Darsea Robertson and Johnna Steinrich.
Honor: Mercadee Blocher, Cody Bodes, Annika Shunk, Natalie Sines and Maggie Vaughn.
Sophomores, high honor: Kayce Cook, Rebekah Dix, Malia Martin, Grace Robertson and Ava Wiltrout.
Honor: Carly Lapp.
Honorable mention: Bailey Doyle, Brody Rugg, Drake Sellers and Olivia Shunk.
Freshmen, honor: Makenna Chase, Brayden Hutzell, Violet Jerin, Anna Maust, Julian Maust, Ryan Rugg and Lilly Shunk.
Honorable mention: Chase Blocher, Jacqueline Brant, James Brant and Ryan Orner.
Grade 8, high honor: Jackson Prato.
Honor: Xavier Bennett, Samantha Bittinger, Tyler Bittinger, Nolan Easton, Lily Wood and Victor Yoder.
Honorable mention: Ava Hummel, Sidney Hutzel and Magdalena Maust.
Grade 7, high honor: Laila Martin.
Honor: Felix Gabriel Brequillo, Aaron Gnagey, Charity Jerin and Bruce Shunk.
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