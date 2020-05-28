Northern Bedford School District

Class of 2020

Eric Christopher Bowman

Sarah Grace Bowser

Brayden Drew Claycomb

Hunter Lane Corle

Eyziak Matthew Cottle

Calvin James Danilson

Elijah Paul Diehl

Brodi Allen Dietz

Laena Maria Dively

Marissa Jo Ebersole

Abbigail Cuthbert Fink

Lacey Danea Fleck

Alyssa Marie Foor

Phillip James Francis

Isaac Scott Garman

Nickalas Bryan Garner

Veronica Elizabeth Griffith

Sarah Jeanette Heck

Rebekah Joyce Helsel

Denae Iva Hershberger

Zoey Christina Horton

Tyler Johnathan Huff

Colby Jensen Imler

Noah Timothy Imler

Madison Olivia Johnson

Gretchen Lorraine Keith

Phillip Nicholas Kline

Steven Ronald Kline

Austin Adam Koontz

Thaddeus Lee Kraucz

Kianah Hope Lingenfelter

Keierra Rose Long

Kory Charles McNamara

Austin Cody Miller

Danielle Elizabeth Miller

Gabrianne Nicole Miller

Taylor Grace Miller

Jordan Eve Morral

Cameron Chase Newswanger

Madison Mae Nycum

Taylor Marie Nycum

Kelsey Grace Over

Dalton Gregory-Bryon Povich

Caleb Andrew Reasy

Allyson Marlene Ritchey

Morgan Layne Robison

Stephanie Michelle Runyon

Raeanna Leigh Shaulis

Ian Gerald Sherlock

Jayden Lynne Anne Skillings

Eric Glen Smith

Allie Lynea Snider

Alexas Marie Snyder

Jade Madison Snyder

Paige Marie Snyder

Kyler David States

Mary Diane Stenning

Joshua David Strayer

Alaina Nicole Stuckey

Tavian Andrew Walter

Alyx Andrea Weidler

Luke Steven Welsh

Lucas Adam Wentz

Thomas Richard Wickel

Luke Allen Wiedemann

Heyleigh Nycol Wilkins

Caleb Nicholas Williams

Abigail Rose Zelanko

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