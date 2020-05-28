Northern Bedford School District

Class of 2020
Eric Christopher Bowman
Sarah Grace Bowser
Brayden Drew Claycomb
Hunter Lane Corle
Eyziak Matthew Cottle
Calvin James Danilson
Elijah Paul Diehl
Brodi Allen Dietz
Laena Maria Dively
Marissa Jo Ebersole
Abbigail Cuthbert Fink
Lacey Danea Fleck
Alyssa Marie Foor
Phillip James Francis
Isaac Scott Garman
Nickalas Bryan Garner
Veronica Elizabeth Griffith
Sarah Jeanette Heck
Rebekah Joyce Helsel
Denae Iva Hershberger
Zoey Christina Horton
Tyler Johnathan Huff
Colby Jensen Imler
Noah Timothy Imler
Madison Olivia Johnson
Gretchen Lorraine Keith
Phillip Nicholas Kline
Steven Ronald Kline
Austin Adam Koontz
Thaddeus Lee Kraucz
Kianah Hope Lingenfelter
Keierra Rose Long
Kory Charles McNamara
Austin Cody Miller
Danielle Elizabeth Miller
Gabrianne Nicole Miller
Taylor Grace Miller
Jordan Eve Morral
Cameron Chase Newswanger
Madison Mae Nycum
Taylor Marie Nycum
Kelsey Grace Over
Dalton Gregory-Bryon Povich
Caleb Andrew Reasy
Allyson Marlene Ritchey
Morgan Layne Robison
Stephanie Michelle Runyon
Raeanna Leigh Shaulis
Ian Gerald Sherlock
Jayden Lynne Anne Skillings
Eric Glen Smith
Allie Lynea Snider
Alexas Marie Snyder
Jade Madison Snyder
Paige Marie Snyder
Kyler David States
Mary Diane Stenning
Joshua David Strayer
Alaina Nicole Stuckey
Tavian Andrew Walter
Alyx Andrea Weidler
Luke Steven Welsh
Lucas Adam Wentz
Thomas Richard Wickel
Luke Allen Wiedemann
Heyleigh Nycol Wilkins
Caleb Nicholas Williams
Abigail Rose Zelanko