Ligonier Valley School District

Class of 2020

Blair Christopher Adams  

Bethany Lauren Alfery

Braiden Keith Allen  

Benjamin Garrett Anderson  

Dakota James Ansell  

Olivia Rose Anto  

Paige Elizabeth Antosz  

Jasper Ellis Arnone  

Benjamin Harrison Balthaser  

John Doyle Beard III

Madison Paige Beatty  

Megan Grace Betz  

Taylor Elizabeth Bojtos  

Allyssa Danielle Boring  

Ethan Michael Boring  

Madison Elizabeth Botteicher  

Dayton William Bouch  

MaLeah Paige Bouch  

Damiana Pearl Bradley-Slagle  

Myrna Louise Breegle  

Kody Joseph Bronson  

Jameson Walker Brown  

Paden Merle Caldwell  

Rebecca Danielle Caldwell  

Caitlyn Marie Carney  

Maria Christine Carney  

Kaylee Marie Colt  

Logan Zane Cook  

Luke Micheal Cornish  

Sadie Rae Cramer  

Molly Jennifer Davis  

Corey James Deist  

Bradley Lynn DePew

Brandon Michael Dewitt  

Cody Brian DeWitt  

Garrett Edward Dodson  

Phoenyx Jennifer Doty  

Thomas Cage Dowden  

Klaidon Robert Drury  

Gunnar Emerson Elliott  

Joseph Brian Ersick  

Gavin Quinn Ewt  

Zachary Tyler Fieldson  

Bryan Cole Findley  

Cheyanne Marie Finfrock  

Alexander Scott Fritz  

Jacob James Fry  

Michael Garbaccio Garby  

Jane Dangott Garver  

Alisabeth Michelle Gentry

Gabriel Theodor Gonda  

Dunavin Wesley Graham  

Abigail Marie Gricheck  

Alisa Jane Gross  

Sharon Rose Hafer  

Joshua Tristan Haines  

Amanda Jane Hakel  

Megan Marie Hakel  

Alicia Lynn Hall  

Clark Anthony Harr  

Molleigh Elizabeth Henderson  

Ashly Ann Hofecker  

Donivan Clair Hood

Rialy Shalyn Hood  

Abigail Elizabeth Horner  

Tyler Jarett Hritz  

Brooke Renee Hughes  

Christian Burns Jablonski  

Emma Grace Jackman  

Briana Marie Jasper  

Dillon James Jellison  

Adam Orion Johnston  

Grant Alexander Johnston  

Ayden Edward Kelley  

Danny Mark Kelley Jr.

Sarah Elizabeth Kim  

Maxfield Scott Klein  

Shawn Michael Kurpiewski  

Christopher Joseph Latin Jr.

Mary Grace Laughlin  

Kathryn Elizabeth Lawson  

Mackenzee Renee Lear  

Ryder Cole LeBlond  

Michaela Nicole Lenhart  

Hannah Margaret Long  

Jaxon Garin Ludwig  

Harrington Darwin Luther  

Lacey Leigh Maline  

Michael Joseph Marinchak IV

Ezekiel Anthony Mariotti  

Amira Estrella Naveira Rice Maroulis  

Julia Grace Mason  

Michael Troy Matson Jr.

Payton Scott Matson  

Grace Elizabeth Maust  

Dylan Micheal McClain  

Leo Gene McGinnis  

Courtney Lynn McKlveen  

Cameron Michael Mears

Kyrie Jacob Miller  

Cooper Ian Mills  

Erika Faith Moore  

Jenna Hope Moore  

Mia Elizabeth Morgan  

Audrey Serena Murren  

Mackenzie Alyce Murtland  

Merril Kathryn Neiderhiser  

Andrea Nicole Nelson  

Lucas Patrick Nepa  

Alexander Thomas Painter  

Miranda Grace Palmer  

Kendra Blair Pecora  

Michael Joseph Petrof  

Tyler Charles Pickup  

Madison Rose Pierce  

Angelene Marie Piper  

Katie Lynne Pleskovitch  

Tarann Lynn Rethi  

Brooke Nicole Roadman  

Sarah Marie Ross  

McKenna Marie Rummel  

James Andrew Sarver  

Samuel James Sheeder  

Lily Irelyn Sheriff  

Kade Nicholas Bloom Short  

John Wayne Silk  

Kyle Joseph Silk  

Jordan Nicole Smith  

Lexie Elizabeth Smith  

Nicole Taylor Smithley  

Leah Nicole Specht  

Wylie Charles Spiker  

Zoee Frances Marie Springer

Austin Lee Steffey  

Blake Allen Sullenberger  

Hunter James Telford  

Robert Jackson Todd III

Alex Owen Torrance  

Ian Francis Treiling  

Dominic Michael Trice  

Hannah Alayne Turcheck  

Cameron Garret Vavrek  

Colby Devon Vavrek  

Izabella Sophia Wentzell  

Lexy Rae Wilkins  

Madison Rae Wing  

Amanda Dawn Wynn  

Owen Mitchell Younker

 

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