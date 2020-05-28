Ligonier Valley School District

Class of 2020
Blair Christopher Adams
Bethany Lauren Alfery
Braiden Keith Allen
Benjamin Garrett Anderson
Dakota James Ansell
Olivia Rose Anto
Paige Elizabeth Antosz
Jasper Ellis Arnone
Benjamin Harrison Balthaser
John Doyle Beard III
Madison Paige Beatty
Megan Grace Betz
Taylor Elizabeth Bojtos
Allyssa Danielle Boring
Ethan Michael Boring
Madison Elizabeth Botteicher
Dayton William Bouch
MaLeah Paige Bouch
Damiana Pearl Bradley-Slagle
Myrna Louise Breegle
Kody Joseph Bronson
Jameson Walker Brown
Paden Merle Caldwell
Rebecca Danielle Caldwell
Caitlyn Marie Carney
Maria Christine Carney
Kaylee Marie Colt
Logan Zane Cook
Luke Micheal Cornish
Sadie Rae Cramer
Molly Jennifer Davis
Corey James Deist
Bradley Lynn DePew
Brandon Michael Dewitt
Cody Brian DeWitt
Garrett Edward Dodson
Phoenyx Jennifer Doty
Thomas Cage Dowden
Klaidon Robert Drury
Gunnar Emerson Elliott
Joseph Brian Ersick
Gavin Quinn Ewt
Zachary Tyler Fieldson
Bryan Cole Findley
Cheyanne Marie Finfrock
Alexander Scott Fritz
Jacob James Fry
Michael Garbaccio Garby
Jane Dangott Garver
Alisabeth Michelle Gentry
Gabriel Theodor Gonda
Dunavin Wesley Graham
Abigail Marie Gricheck
Alisa Jane Gross
Sharon Rose Hafer
Joshua Tristan Haines
Amanda Jane Hakel
Megan Marie Hakel
Alicia Lynn Hall
Clark Anthony Harr
Molleigh Elizabeth Henderson
Ashly Ann Hofecker
Donivan Clair Hood
Rialy Shalyn Hood
Abigail Elizabeth Horner
Tyler Jarett Hritz
Brooke Renee Hughes
Christian Burns Jablonski
Emma Grace Jackman
Briana Marie Jasper
Dillon James Jellison
Adam Orion Johnston
Grant Alexander Johnston
Ayden Edward Kelley
Danny Mark Kelley Jr.
Sarah Elizabeth Kim
Maxfield Scott Klein
Shawn Michael Kurpiewski
Christopher Joseph Latin Jr.
Mary Grace Laughlin
Kathryn Elizabeth Lawson
Mackenzee Renee Lear
Ryder Cole LeBlond
Michaela Nicole Lenhart
Hannah Margaret Long
Jaxon Garin Ludwig
Harrington Darwin Luther
Lacey Leigh Maline
Michael Joseph Marinchak IV
Ezekiel Anthony Mariotti
Amira Estrella Naveira Rice Maroulis
Julia Grace Mason
Michael Troy Matson Jr.
Payton Scott Matson
Grace Elizabeth Maust
Dylan Micheal McClain
Leo Gene McGinnis
Courtney Lynn McKlveen
Cameron Michael Mears
Kyrie Jacob Miller
Cooper Ian Mills
Erika Faith Moore
Jenna Hope Moore
Mia Elizabeth Morgan
Audrey Serena Murren
Mackenzie Alyce Murtland
Merril Kathryn Neiderhiser
Andrea Nicole Nelson
Lucas Patrick Nepa
Alexander Thomas Painter
Miranda Grace Palmer
Kendra Blair Pecora
Michael Joseph Petrof
Tyler Charles Pickup
Madison Rose Pierce
Angelene Marie Piper
Katie Lynne Pleskovitch
Tarann Lynn Rethi
Brooke Nicole Roadman
Sarah Marie Ross
McKenna Marie Rummel
James Andrew Sarver
Samuel James Sheeder
Lily Irelyn Sheriff
Kade Nicholas Bloom Short
John Wayne Silk
Kyle Joseph Silk
Jordan Nicole Smith
Lexie Elizabeth Smith
Nicole Taylor Smithley
Leah Nicole Specht
Wylie Charles Spiker
Zoee Frances Marie Springer
Austin Lee Steffey
Blake Allen Sullenberger
Hunter James Telford
Robert Jackson Todd III
Alex Owen Torrance
Ian Francis Treiling
Dominic Michael Trice
Hannah Alayne Turcheck
Cameron Garret Vavrek
Colby Devon Vavrek
Izabella Sophia Wentzell
Lexy Rae Wilkins
Madison Rae Wing
Amanda Dawn Wynn
Owen Mitchell Younker