Greater Johnstown High School

Class of 2020

Dakota Lyn Ahlborn

Ashanti Yanea Armstrong

Arianna P. Bailey

Samuel James Barber

Stephen Dimitri Beard

Jaeda I. Bedell

Eric W. Berkhimer

Alana J. Berry

Lakiyah K. Berry

Samantha I. Berry

Savannah Lynn Bevec

Haley Nicole Bicko

Nevaeh S. Blackman

Shannon Bollman

Shamik Steven Bolton

D'auvion Boni

Jackie Marie Borrero

Jerome Justin Borroum

Keon E. Boyd

Jonathan William Bragg

Jamil Quhir Branche

Hailey Brandon

Isaiah M Brandon

Blake Brehm

Aiyisha L. Britt

Emmanuel Omarion Britt

Izir Jermaine Britt

Samiyah Miracle Mone' Britt

Anastasia Brown

Zachary David Burkhart

Rebekka Pauline Cannonie

Zoe A. Carmelo

Dashaya Leona Chatman

Zaynon Cinko

Anthony Mark Cislo

Logan Darren Clark

Anthony Cobaugh

Dymire Quinzell Anthony Cockett

Tori Colegrove

Cole C. Collier

Alexander Constable

Bayley P. Corson

Shunta Helen Coston

Collin Crocco

Carissa L. Dabbs

Lucas Aaron Dibuono

Hunter A. Dolinsky

Alana Donald

Angelina T. Drake

Craig W. Dunmeyer

Rachel A. Eckenrod

Gannon S. Edeline

Angel Starr Eisenhuth

Brittany Noel Ellsworth

Cody Ersland

Amair Eure

Anna Kathryn Evans

Vanessa Marie Feather

Kelci May Forsythe

Anderson Franklin II

John W. Fry

Timothy M. George

Adrianna Gezovich

Aubree Gezovich

Brya J. Gibson

Carl S. Gilpatrick

Brandon Godin

Grace M. Gonzales

Taliyah Gordon

Kylie J. Gregley

Caroline Elizabeth Gress

Jazyire Janovia

Mckenzie Griffin

Riley Evan Grosik

Heylee Grow

Traiq Hale

Morna Marie Haluska

Joy Hanuska

Giavonna Harris

Taylor Nikole Harrity

Keara E. Harvey

Carlee Lynette Haselrig

Luis Fernando Hernandez

Sierra J. Hill

Andre Hinton

La'zaire Ahmadd Hinton

Xavier Hinton

Elizabeth Esperanza Hollie-Grant

Jada Marie Hughes

Janessa Jackson

Jordan Immanual Jackson

Dayiah L. Johnson

Devon Johnson

Kierra Johnson

Nadiyah S. Johnson

Vanessa Marie Johnson

Tyjon Jones

Carson Kanuch

Jacob D.L. Kast

Matthew Keller

Ethan Kelly

Jewel Elise Kennedy

Malachi Von Kennedy

Nakyah Nicole Knight

Tanner Steven Kobal

Alysabeth Faith Kohan

Sierra Quinn Kordell

Kenya Sha Kurcin

Wesley A. Kuruzovich

Luis Lorenzo Lache II

Dominique Zane Larue

Jordan Brennon Edward Larue

Nathaniel Larue

Nathan Lecrone

Tyler John Leventry

Ciani T. Lewis

Kayle Nicole Lewis

Nykia A. Lewis

Dongsheng Li

Leanna L. Locher

Deshone Clee Lovett

Justine Damien Lozada

Jaychana Layelle Mack

Taylor Michele Maher

Kasir Malcolm

Gelicia Tyneshia Manor

Maurice Manson

Autumn Mardis

Christian Mason

Keyshawn B. Mason

Natalie Massimo

Shaye McClafferty

Christian McGuire

Sean Robert McIntire

Kyanna Elizabeth McLean

Brennan Michael Miller

Jacob Miller

Joseph Miller

Michael Miller

Rorrie Elaine Miller

Marvin L. Milliner

Ashtyn Michael Mills-Mrozek

Nolan Patrick Mock

Marissa Moore

Christiana Elaine Mosorjak

Lachelle Myers

Nevaeh Nugent

Hunter Lee Oaks

Abraham Ortiz-Rivera

Yazmarily Pabon Maldonado

Kah'mir L. Patterson

Anthony Petak

Mylee Laquan Peters

Micalia T. Phillips

Angela L. Pinson

Brianna Shylee Raneri

Dqia Raynor

Anthony Fredrick Reed

Daymeir Henry Reviere

Charles Lee Reynolds

Alexis Nicole Richardson

Gage W. Richardson

Jaloney Nihire Robinson

Rakara Raeann Robinson

Alexis Rogers

Aaliyah Rose Rogers-Dattoli

Jasmine M. Rohrer

Wayne Allen Roles

Q'wante Rose

Nile Rowe

Gabriel Maurice Rozier

Donna Rose-Ella Ruhl

Thai Mone't Salmons

Jola Gigi Samuels

Julianna Marie Sanders

Rosanne Sargent Sierra

Jessica Sargent

Najhaee S. N. Scott

Chase Seelig

Bryson Cody Shaffer

Ryan Timothy Eugene Shroyer

Tessa Signorelli

Maelynn Simms

Gershon Charles Simon

Elizabeth Margot Smith

Maximilian Sebastian Smith

Kaleya I. Smothers

Taylor Mae Stenger

Kyler Matthew Stephens

Katerina Elizabeth Stewart

Austin Stiffey

Zhengxu Tang

Elonya J. Veney

Autumn Rayne Walker

Razhon A. Wallace

Sheridan Wallace

Chenguang Wang

Tiffany Washington

Tabias White

Madison Noel Wiesheier

Jacob Williams

Davina Samone Wilson

Laprade Woods

Kristopher Worthy

Madison Nicole Yashinski

Ashley Yingling

Austin Michael Young

Keith James Zeris

Gavin Zevorich

Gabriel Aaron Zimmerman

Shaela Zungali

 

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