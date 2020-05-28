Class of 2020
Dakota Lyn Ahlborn
Ashanti Yanea Armstrong
Arianna P. Bailey
Samuel James Barber
Stephen Dimitri Beard
Jaeda I. Bedell
Eric W. Berkhimer
Alana J. Berry
Lakiyah K. Berry
Samantha I. Berry
Savannah Lynn Bevec
Haley Nicole Bicko
Nevaeh S. Blackman
Shannon Bollman
Shamik Steven Bolton
D'auvion Boni
Jackie Marie Borrero
Jerome Justin Borroum
Keon E. Boyd
Jonathan William Bragg
Jamil Quhir Branche
Hailey Brandon
Isaiah M Brandon
Blake Brehm
Aiyisha L. Britt
Emmanuel Omarion Britt
Izir Jermaine Britt
Samiyah Miracle Mone' Britt
Anastasia Brown
Zachary David Burkhart
Rebekka Pauline Cannonie
Zoe A. Carmelo
Dashaya Leona Chatman
Zaynon Cinko
Anthony Mark Cislo
Logan Darren Clark
Anthony Cobaugh
Dymire Quinzell Anthony Cockett
Tori Colegrove
Cole C. Collier
Alexander Constable
Bayley P. Corson
Shunta Helen Coston
Collin Crocco
Carissa L. Dabbs
Lucas Aaron Dibuono
Hunter A. Dolinsky
Alana Donald
Angelina T. Drake
Craig W. Dunmeyer
Rachel A. Eckenrod
Gannon S. Edeline
Angel Starr Eisenhuth
Brittany Noel Ellsworth
Cody Ersland
Amair Eure
Anna Kathryn Evans
Vanessa Marie Feather
Kelci May Forsythe
Anderson Franklin II
John W. Fry
Timothy M. George
Adrianna Gezovich
Aubree Gezovich
Brya J. Gibson
Carl S. Gilpatrick
Brandon Godin
Grace M. Gonzales
Taliyah Gordon
Kylie J. Gregley
Caroline Elizabeth Gress
Jazyire Janovia
Mckenzie Griffin
Riley Evan Grosik
Heylee Grow
Traiq Hale
Morna Marie Haluska
Joy Hanuska
Giavonna Harris
Taylor Nikole Harrity
Keara E. Harvey
Carlee Lynette Haselrig
Luis Fernando Hernandez
Sierra J. Hill
Andre Hinton
La'zaire Ahmadd Hinton
Xavier Hinton
Elizabeth Esperanza Hollie-Grant
Jada Marie Hughes
Janessa Jackson
Jordan Immanual Jackson
Dayiah L. Johnson
Devon Johnson
Kierra Johnson
Nadiyah S. Johnson
Vanessa Marie Johnson
Tyjon Jones
Carson Kanuch
Jacob D.L. Kast
Matthew Keller
Ethan Kelly
Jewel Elise Kennedy
Malachi Von Kennedy
Nakyah Nicole Knight
Tanner Steven Kobal
Alysabeth Faith Kohan
Sierra Quinn Kordell
Kenya Sha Kurcin
Wesley A. Kuruzovich
Luis Lorenzo Lache II
Dominique Zane Larue
Jordan Brennon Edward Larue
Nathaniel Larue
Nathan Lecrone
Tyler John Leventry
Ciani T. Lewis
Kayle Nicole Lewis
Nykia A. Lewis
Dongsheng Li
Leanna L. Locher
Deshone Clee Lovett
Justine Damien Lozada
Jaychana Layelle Mack
Taylor Michele Maher
Kasir Malcolm
Gelicia Tyneshia Manor
Maurice Manson
Autumn Mardis
Christian Mason
Keyshawn B. Mason
Natalie Massimo
Shaye McClafferty
Christian McGuire
Sean Robert McIntire
Kyanna Elizabeth McLean
Brennan Michael Miller
Jacob Miller
Joseph Miller
Michael Miller
Rorrie Elaine Miller
Marvin L. Milliner
Ashtyn Michael Mills-Mrozek
Nolan Patrick Mock
Marissa Moore
Christiana Elaine Mosorjak
Lachelle Myers
Nevaeh Nugent
Hunter Lee Oaks
Abraham Ortiz-Rivera
Yazmarily Pabon Maldonado
Kah'mir L. Patterson
Anthony Petak
Mylee Laquan Peters
Micalia T. Phillips
Angela L. Pinson
Brianna Shylee Raneri
Dqia Raynor
Anthony Fredrick Reed
Daymeir Henry Reviere
Charles Lee Reynolds
Alexis Nicole Richardson
Gage W. Richardson
Jaloney Nihire Robinson
Rakara Raeann Robinson
Alexis Rogers
Aaliyah Rose Rogers-Dattoli
Jasmine M. Rohrer
Wayne Allen Roles
Q'wante Rose
Nile Rowe
Gabriel Maurice Rozier
Donna Rose-Ella Ruhl
Thai Mone't Salmons
Jola Gigi Samuels
Julianna Marie Sanders
Rosanne Sargent Sierra
Jessica Sargent
Najhaee S. N. Scott
Chase Seelig
Bryson Cody Shaffer
Ryan Timothy Eugene Shroyer
Tessa Signorelli
Maelynn Simms
Gershon Charles Simon
Elizabeth Margot Smith
Maximilian Sebastian Smith
Kaleya I. Smothers
Taylor Mae Stenger
Kyler Matthew Stephens
Katerina Elizabeth Stewart
Austin Stiffey
Zhengxu Tang
Elonya J. Veney
Autumn Rayne Walker
Razhon A. Wallace
Sheridan Wallace
Chenguang Wang
Tiffany Washington
Tabias White
Madison Noel Wiesheier
Jacob Williams
Davina Samone Wilson
Laprade Woods
Kristopher Worthy
Madison Nicole Yashinski
Ashley Yingling
Austin Michael Young
Keith James Zeris
Gavin Zevorich
Gabriel Aaron Zimmerman
Shaela Zungali