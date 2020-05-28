Greater Johnstown Career and Technology Center

Class of 2020

Corbin Adamczyk

Hannah Adamy

Serria Amis

Shawn Ansell

Dawson Arnold

Kristina Ashbrook

Nathan Askey

Kenneth Bailey

Kaitlin Barnes

Alexander Barrett

Cody Bellak

Ethan Blough

Shyann Boyle

Gordon Bryant

Travis Byers

Kaitlyn Cameron

Adalyna Campitell

Erin Carbaugh

Caitlin Chan

Olivia Chappie

McKenna Chesnutwood

Grace Christie

Danielle Clark

Kaleigh Cook

Austin Curtis

Kaylee Custer

Cherokee Dabbs

William DeMarco

Samuel Doyka

MyKala Drobnick

David Edwards

Shannan Elgin

Wyatt Faiad

Jake Gillingham

Madison Gorzelsky

Matthew Gorzelsky

Brian Greathouse, Jr.

Kayla Grumbling

Ashlyn Hamara

Livia Hamara

Kylie Hansen

Isaac Hauger

Joshua Horner

Nathaniel Horner

Gary Hostetler

Dominic Hughes

Madasen Knopp

Raven Kopetsky

Anthony Koposko

Corin Kornprobst

Shawn Kornprobst

Katie Lamer

Cody Lantz

Drew Leasure

Derek Lenart

Austin Lenhart

Kianna Little

Antonio Louis

Ariel Macri

Autumn Mardis

Logan Marisa

MyKenzie Marranca

Kasmyre Martin

Konsyre Martin

Michael Matson

Bethany McKinley

Abigale McKnight

Kyle Miller

Tyler Miller

Sierra Mohle

Aria Mowers

Draven Mowers

Jacob Mucker

Sara Norman

Emma Nunan

Gavin Olshewsky

Brendan Pawcio

Aiden Peffer

Tyler Poraczky

Elizabeth Rehner

Lexie Reighard

Danelle Rhodes

Kameron Rice

Marleigh Roman

Maylee Roman

Samuel Ross

Amber Ruffing

Logan Sarlouis

Kaylee Sellers

Carly Shaffer

Robert Shaffer

Christopher Shauley

Sierra Shauley

Joshua Shortt

Eva Shuman

Ashlee Shuster

Robert Sivi

Codey Smith

Cody St. Clair

Hadon Staller

Franklin Steele

William Stewart

Zachary Swartz

Kaylee Swiokla

Anthony Swope

Jacob Teeter

Cheyenne Thomas

Tyler Thomas

Hailey Thurau

Tyler Tomkosky

Tyler Tomlinson

Dylan Toth

Madeline Ulasky

Chelsea Urban

Hayle Van Male

Matthew Varner

Tyler Vizzini

Julia Wagner

Dean Webb

Victoria Wiley

Kaci Williams

Alexis Wilson

Sebastian Wissinger

Tyler Womer

Ava Yingling

Cameron Zevorich

 

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