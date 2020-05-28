Greater Johnstown Career and Technology Center

Class of 2020
Corbin Adamczyk
Hannah Adamy
Serria Amis
Shawn Ansell
Dawson Arnold
Kristina Ashbrook
Nathan Askey
Kenneth Bailey
Kaitlin Barnes
Alexander Barrett
Cody Bellak
Ethan Blough
Shyann Boyle
Gordon Bryant
Travis Byers
Kaitlyn Cameron
Adalyna Campitell
Erin Carbaugh
Caitlin Chan
Olivia Chappie
McKenna Chesnutwood
Grace Christie
Danielle Clark
Kaleigh Cook
Austin Curtis
Kaylee Custer
Cherokee Dabbs
William DeMarco
Samuel Doyka
MyKala Drobnick
David Edwards
Shannan Elgin
Wyatt Faiad
Jake Gillingham
Madison Gorzelsky
Matthew Gorzelsky
Brian Greathouse, Jr.
Kayla Grumbling
Ashlyn Hamara
Livia Hamara
Kylie Hansen
Isaac Hauger
Joshua Horner
Nathaniel Horner
Gary Hostetler
Dominic Hughes
Madasen Knopp
Raven Kopetsky
Anthony Koposko
Corin Kornprobst
Shawn Kornprobst
Katie Lamer
Cody Lantz
Drew Leasure
Derek Lenart
Austin Lenhart
Kianna Little
Antonio Louis
Ariel Macri
Autumn Mardis
Logan Marisa
MyKenzie Marranca
Kasmyre Martin
Konsyre Martin
Michael Matson
Bethany McKinley
Abigale McKnight
Kyle Miller
Tyler Miller
Sierra Mohle
Aria Mowers
Draven Mowers
Jacob Mucker
Sara Norman
Emma Nunan
Gavin Olshewsky
Brendan Pawcio
Aiden Peffer
Tyler Poraczky
Elizabeth Rehner
Lexie Reighard
Danelle Rhodes
Kameron Rice
Marleigh Roman
Maylee Roman
Samuel Ross
Amber Ruffing
Logan Sarlouis
Kaylee Sellers
Carly Shaffer
Robert Shaffer
Christopher Shauley
Sierra Shauley
Joshua Shortt
Eva Shuman
Ashlee Shuster
Robert Sivi
Codey Smith
Cody St. Clair
Hadon Staller
Franklin Steele
William Stewart
Zachary Swartz
Kaylee Swiokla
Anthony Swope
Jacob Teeter
Cheyenne Thomas
Tyler Thomas
Hailey Thurau
Tyler Tomkosky
Tyler Tomlinson
Dylan Toth
Madeline Ulasky
Chelsea Urban
Hayle Van Male
Matthew Varner
Tyler Vizzini
Julia Wagner
Dean Webb
Victoria Wiley
Kaci Williams
Alexis Wilson
Sebastian Wissinger
Tyler Womer
Ava Yingling
Cameron Zevorich