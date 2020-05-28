Ferndale Area School District

Class of 2020Shawn Earl Ansell Jr.

Shyanne Renee Auvil

Alexander James Barrett

Morgan Lynn Bennett

Jada Sky Bifano

Ethan Michael Blasko

Jay A. Boocock

Logan Charles Boyd

Tyler Anthony Cenko

Andrew James Christofes

Danielle Noel Clark

Bryce Stephen Eisenhuth

Landon Francis Ferenchik

Nylah Briona Bliss Floyd

Loghan Elijah Furfari

Halie Nicole Geiser

Brendan Jack Gorham

Chance Mykael Kelly

Noah Robert Charles Korenoski

Shawn Michael Kornprobst

Chloe Elizabeth Lux

Brooklyn Paige McKendree

Bethany Marie McKinley

Madison Elizbeth Myers

Hanna Rose Nicholson

Sara Mackenzie Norman

Gavin Timothy Olshewsky

Tyler Jacob Poraczky

Ellie Izabella Puryear

Kainat Quraishy

Tyler John Reighard

Danelle Jean Rhodes

Allyssa Katheryn Richards

Saheed Khalif Simms

Codey Miles Smith

Brady Charles Snyder

Olivia Noel Snyder

Mackenzie Elizabeth Taylor

Tajahi Elijiah Liddell Thomas

Chelsea Jean Urban

Matthew Robert Varner

Braedon Miguel Wagner

Lance Logan Watson

Holly Grace Wilson

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