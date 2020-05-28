Ferndale Area School District

Class of 2020Shawn Earl Ansell Jr.
Shyanne Renee Auvil
Alexander James Barrett
Morgan Lynn Bennett
Jada Sky Bifano
Ethan Michael Blasko
Jay A. Boocock
Logan Charles Boyd
Tyler Anthony Cenko
Andrew James Christofes
Danielle Noel Clark
Bryce Stephen Eisenhuth
Landon Francis Ferenchik
Nylah Briona Bliss Floyd
Loghan Elijah Furfari
Halie Nicole Geiser
Brendan Jack Gorham
Chance Mykael Kelly
Noah Robert Charles Korenoski
Shawn Michael Kornprobst
Chloe Elizabeth Lux
Brooklyn Paige McKendree
Bethany Marie McKinley
Madison Elizbeth Myers
Hanna Rose Nicholson
Sara Mackenzie Norman
Gavin Timothy Olshewsky
Tyler Jacob Poraczky
Ellie Izabella Puryear
Kainat Quraishy
Tyler John Reighard
Danelle Jean Rhodes
Allyssa Katheryn Richards
Saheed Khalif Simms
Codey Miles Smith
Brady Charles Snyder
Olivia Noel Snyder
Mackenzie Elizabeth Taylor
Tajahi Elijiah Liddell Thomas
Chelsea Jean Urban
Matthew Robert Varner
Braedon Miguel Wagner
Lance Logan Watson
Holly Grace Wilson