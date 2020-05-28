Chestnut Ridge High School

Class of 2020

Brady James Allison

Andrew Joseph Angiolieri

Lindy Jean Barefoot

Audrianna Hailey Barnes

Elyse Morgan Barnes

Ethan Thomas Beegle

Clint Russell Bence

Robby Wayne Bisbing

Devin  Douglas Black

Keigan Daniel Blough-Domonkos

Laneah Diane Bowen

Gary Lee Bowser

Kaden Jakob Bowser

Selena Faith Bowser

Tyler Russell Bowser

Isabelle Rene Boyer

Charlotte Jeanne Brimbeuf

Dallas Marie Paige Brown

Margaret Naomi Bruening

Britney Dawne Burkett

Jaden N. Calhoun

Gryphon Craig Callihan

Jimmy Eldon Chamberlain

Kimberly Cathern Claar

Zane Alan Claar

Kamden Ross Clapper

Emily Grace Clark

Malon G. Clark

Hailey Marie  Claycomb

Taylor Dylan Claycomb

Hanna Mae Corle

Kierstin Mae Corle

Dalton Ray Crawford

Jessica Nicole Daus

Stevin Paul Davis

Izabella Mercedes Dibert

Jacob Matthew  Dicken

Alawnia Mariah Diehl

Eden Rae Dillow

Darin Lee Earnest

Jamie Renee Emerick

Brittney Elaine Ewald

Collin Seth Fetter

Olivia  Paige Fleegle

Emily Jeanne Folk

Samantha Lei Foor

Rhett Paul Frazier

Brady Kenneth Graham

Charity Estelle Taylor Hanna

Jeremy Raymond Harris

Alison Ann Harter

Alexander G. Herline

Connor Wesley Thomas Hershberger

Noah Christopher Hillegass

Nathan Russell Holderbaum

Seth Rayne Holderbaum

Madelyn  Claire Hyde

Landon Veryl Ickes

Evan Alexander Kagarise

Emma  Paige Kaiser

Megan Rose Kaufman

Duane James Knisely

Sophia Marie Kremer

Gunner Lee Lehman

Kennedy Anne Leporati

Isaac Andrew Little

Benjamin Edward Livingston

Lydia Adelle Martin

Trey Charles Maxwell

Wyatt Macintrye Maxwell

Lee H. McCready

Addisyn R. McMakin

Erin Lynn McVicker

Cameron Norman Metz

Kaleb Troy Mickle

Brady Ryan Miller

Colby James Miller

Ethan James Miller

Rebecca Lynn Miller

Isabella Avery Mishler

Kirsten Paige Mock

Travis Joseph Mock

Stephen Arthur Morrison

Scott Loren Mowry

Masen William Osman

Matthew Grant Osman

Blaize  E. Ott

Ethan Roger Parks

Kayla Marie Pennabaker

Kyra Lynne Pittman

Allison Dawn Price

Brittany Nicole Price

Maycee Elizabeth Reeder

Carlee Anne Riegel

Tristen Elvin Rightenour

Evan Kendall Roose

Isaiah John Rose

Kiley Dawn Ross

Brandon Ryan Shaffer

Isaac Glennallen Sims

Benjamin Daniel Smith

Hannah Paige Smith

Noah Edward Smith

Matthew Randall Stuart

Angel Lynne Vehonsky

Hannah Audrey Walter

Cortnie Jane Weaver

Joshua Paul Whetstone

Seth Michael Williams

Johnathan Allen Wilson

 

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