Class of 2020
Brady James Allison
Andrew Joseph Angiolieri
Lindy Jean Barefoot
Audrianna Hailey Barnes
Elyse Morgan Barnes
Ethan Thomas Beegle
Clint Russell Bence
Robby Wayne Bisbing
Devin Douglas Black
Keigan Daniel Blough-Domonkos
Laneah Diane Bowen
Gary Lee Bowser
Kaden Jakob Bowser
Selena Faith Bowser
Tyler Russell Bowser
Isabelle Rene Boyer
Charlotte Jeanne Brimbeuf
Dallas Marie Paige Brown
Margaret Naomi Bruening
Britney Dawne Burkett
Jaden N. Calhoun
Gryphon Craig Callihan
Jimmy Eldon Chamberlain
Kimberly Cathern Claar
Zane Alan Claar
Kamden Ross Clapper
Emily Grace Clark
Malon G. Clark
Hailey Marie Claycomb
Taylor Dylan Claycomb
Hanna Mae Corle
Kierstin Mae Corle
Dalton Ray Crawford
Jessica Nicole Daus
Stevin Paul Davis
Izabella Mercedes Dibert
Jacob Matthew Dicken
Alawnia Mariah Diehl
Eden Rae Dillow
Darin Lee Earnest
Jamie Renee Emerick
Brittney Elaine Ewald
Collin Seth Fetter
Olivia Paige Fleegle
Emily Jeanne Folk
Samantha Lei Foor
Rhett Paul Frazier
Brady Kenneth Graham
Charity Estelle Taylor Hanna
Jeremy Raymond Harris
Alison Ann Harter
Alexander G. Herline
Connor Wesley Thomas Hershberger
Noah Christopher Hillegass
Nathan Russell Holderbaum
Seth Rayne Holderbaum
Madelyn Claire Hyde
Landon Veryl Ickes
Evan Alexander Kagarise
Emma Paige Kaiser
Megan Rose Kaufman
Duane James Knisely
Sophia Marie Kremer
Gunner Lee Lehman
Kennedy Anne Leporati
Isaac Andrew Little
Benjamin Edward Livingston
Lydia Adelle Martin
Trey Charles Maxwell
Wyatt Macintrye Maxwell
Lee H. McCready
Addisyn R. McMakin
Erin Lynn McVicker
Cameron Norman Metz
Kaleb Troy Mickle
Brady Ryan Miller
Colby James Miller
Ethan James Miller
Rebecca Lynn Miller
Isabella Avery Mishler
Kirsten Paige Mock
Travis Joseph Mock
Stephen Arthur Morrison
Scott Loren Mowry
Masen William Osman
Matthew Grant Osman
Blaize E. Ott
Ethan Roger Parks
Kayla Marie Pennabaker
Kyra Lynne Pittman
Allison Dawn Price
Brittany Nicole Price
Maycee Elizabeth Reeder
Carlee Anne Riegel
Tristen Elvin Rightenour
Evan Kendall Roose
Isaiah John Rose
Kiley Dawn Ross
Brandon Ryan Shaffer
Isaac Glennallen Sims
Benjamin Daniel Smith
Hannah Paige Smith
Noah Edward Smith
Matthew Randall Stuart
Angel Lynne Vehonsky
Hannah Audrey Walter
Cortnie Jane Weaver
Joshua Paul Whetstone
Seth Michael Williams
Johnathan Allen Wilson