Central Cambria School District

Class of 2020
Ashlee Anna Adams
Emily Ruth Albright
Jacob Dean Albright
Brayden Quinn Astolos
Aubrey Jean Baker
Charles Oleg Baligush
McKenzie Rae Beckel
Brandon Steven Beecher
Thomas Firmin Beyer, Jr.
Cassidy Renae Bezek
Dylan William Bloom
Brianna Caitlin Bolton
Elizabeth Rose Bopp
Margaret Grace Bowen
Alexandra Audia Boyles
Zachary Hunter Brandis
Kolbe Nicholas Brothers
Evan Thomas Brown
Sebastian James Brown
Mckenzie Rayne Buonomo
Kylie Marie Burket
Caleb Michael Burkett
Aaron Joseph Caplea
Jude Patrick Caroff
Hanna Marie Caruso
Julienne Genaveve Casper
Joseph Phillip Cavalier
Griffin Michael Chappell
Blaine Michael Connor
Emily Lee Cullen
Kaelyn Elizabeth Cuppett
Dylan James Devlin
Garett Paul Dishong
William Eugene Ellis III
Sarah Elizabeth Evans
Kelsey Renee Evans
Levi Joseph Evans
Seth Robert Farabaugh
Dylan Andrew Fedorko
Eugene Emedio Figurelle IV
Chase Alan Forberger
Nicholas Thomas Frischkorn
Everitt Eugene Fryer
Alec Matthew Gabrielson
Matthew Elijah Gauden
Joseph Monte Gergely
Alex Paul Gibson
Parker John Gies
Isaac Paul Glavach
Jerzey Rae Hagen
Danielle Ashley Hardsock
Isaac Dominick Haycisak
Christina Nicole Hildebrand
Faith Danielle Hoffman
Rachel Renee Holtz
Hannah Marie Housholder
Taylor Nicole Hritz
Ryan James Hunt
Jacob Tyler Izzo
Nolan Dirk Johnson
Corey Matthew Jones
Christopher Charles Jones, Jr.
Emily Kathryn Keiper
Lauren Elizabeth Kiepert
Autumn Renee Kolar
Jacob Scott Kopco
Serena Kay Koss
Scott Conner Krumenacker
Maggie Marie Kudlawiec
Nathan Robert Kuntz
Kyler David Lajudice
Hannah Glynn Lape
Sterling Grant LaRue III
Daniel Steven Lazer
Eden Marie Lightner
Dylan Michael Long
Rhys Gerard Long
Richard Matthew Mackey
Tanner James Mackoff
Zachary Thomas Malay
Lance Justin Marshall
Tye Clayton Martin
Michael Christopher McCloskey
Ian Francis McMullen
Morgan Margaret Melnyk
Halee Marie Meyers
Hunter Bruce Miller
Julia May Mobley
Samantha Nicole Mohnssen
Clara Faith Myers
Nathaniel James Nadolsky
Abigail Elizabeth O’Brien
Shaylyn Laura Ott
Sara Marie Patrick
Hannah Alexis Penrod
Samuel Ronald Pilcher
Ritchie Lynn Plummer
Logan David Prokop
Emma Renee Ratchford
Abigail Ruth Reffner
Jonathan William Regala
Lawrence Michael Reuter
Steven Timothy Riskus
Katelin Rose Rummel
Adam John Sauka
Benjamin Edward Schweitzer
Carter Joseph Seymour
Dale Shaffer Sheehan
Isabella Anne Sheehan
Emily Paige Sherry
Malyn Elisabeth Shoff
Troy Allen Shope
Brette Morgan Sikora
Jaylee Elizabeth Sikora
Frank Robert Skibo
Ty Hunt Snyder
Jenna Lynn Sobecky
Robert James Soyka
Ayden John Stiffler
Madison Elizabeth Stockdill
Tonya Marie Strausbaugh
Samuel Arthur William Swope
Kiersten Nicole Szpala
Emma Mae Tavalsky
Bryn Helena Tibbott
Zane Updyke
Isaiah Dane Vivian
Kenneth Richard Vivis IV
Brian Scott Walwro
Jocelyn Makenna Wisor
Mackenzie Laine Yarnall
Benjamin David Young
John Jay Zimmerman