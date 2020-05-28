Cambria Heights High School

Class of 2020

Joseph Edward Abrams

Dillon Scott Adams

Clarrisa Jean Anico

Nicholas Paul Augustine

Caleb John Barrett

Kelly Jo Bassett

Abigail Rose Becker

Rachel Catherine Bills

Alexander David Blake

Shaniya Lynn Blake

Sidney Louise Buckman

Nicholas River Burns

Adam Michael Carpinello

Tyler James Charney

Jack Lee Craver

Anthony James DaBella

Sean Matthew Davis

Alexandra Regina Deckard

Jordan Nicole Delattre

Colin David Diamond

Noah Thomas Donahue

Abigail Lauren Eckenrode

John Todd Elias

Avery James Farabaugh

Brandon Jeffrey Farabaugh

Christopher Joseph Flis

Marinah Jayde Fochler

Tiffany Amber Freeburger

Chase Eric Scott Gahagan

Madison Jane Getsy

Jordan Michael Gibbons

Nicholas Andrew Gilbert

Andrew Jude Grozanick

Emily Audrey Hayes

Emily Rose Henry

Kiersten Elizabeth Henry

Olivia Noel Hite

Alice Marie Hoover

Morgan Kelley Hoover

Elizabeth Ashley Ivory

Clayton Nathaniel Jacobs

Hunter Edward Keith

Parker Robert Edward Kennedy

Abbey Elizabeth Kinney

Rhiannon Michelle Kline

Melisa Ann Koegler

Jalen Shae Kovac

Abbey Rose Krug

Cody Thomas Lamont

Charles Jay Legrand

Casey James Leonard

Dakota Ray Lihvarchik

Adam William Link

Robert Joseph Litzinger

Abigail Rose Lobick

Logan Ray Marcuzzo

Kylee Angelene Marra

Karly Christine Maslonik

Nicole Ann McCombie

Isabella Rayne McConnell

Cal Robert McGarvey

Carolyn Leanore McMullen

Paige Elizabeth McMullen

Rhiannon Lynn Morgan

Haley Motchenbaugh

Tanner Dane Myers

Kenneth Augustine Nagle

Jada Mariah Nail

Taylor Ann Nemec

Rikki Jade Novella

Brenna Nicole Packard

Gian Anthony Pagano

Nicolas Scott Painter

Steven James Pastirko

McKenzie Jae Pearce

Sarah Belle Petry

Alexander Thomas Ratay

Kelsey Louise Rematt

Michaela Ann Rematt

Sydney Lee Rodgers

Nathan David Rowland

Stephanie Elizabeth Rusnak

Riley Richard Sclesky

Gabriel Peter Sheridan

Russell Oliver Sherman

Kaitlyn Marie Sherwood

Jonathan James Smith

Elizabeth Mary Sopata

Samuel Robert Sottile

Christian James Spaid

Keith Edward Sprenger

Makala Lee Stafford

Isabella Madalynn Stanko

Zackery Austin Stiles

Cameron John Stoltz

Devon John Storm

Logan James Strittmatter

Isaac Tanner Swanson

Brynn Elizabeth Thomas

Jade Reva Thomas

Tyler Nythaniel Trybus

Madison Lynn Uhrin

Samuel Andrew Warner

Justin Robert Watson

Chloe Marie Weakland

Joseph Jacob Weber

xTyler John Yannitelli

 

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