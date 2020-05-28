Class of 2020
Joseph Edward Abrams
Dillon Scott Adams
Clarrisa Jean Anico
Nicholas Paul Augustine
Caleb John Barrett
Kelly Jo Bassett
Abigail Rose Becker
Rachel Catherine Bills
Alexander David Blake
Shaniya Lynn Blake
Sidney Louise Buckman
Nicholas River Burns
Adam Michael Carpinello
Tyler James Charney
Jack Lee Craver
Anthony James DaBella
Sean Matthew Davis
Alexandra Regina Deckard
Jordan Nicole Delattre
Colin David Diamond
Noah Thomas Donahue
Abigail Lauren Eckenrode
John Todd Elias
Avery James Farabaugh
Brandon Jeffrey Farabaugh
Christopher Joseph Flis
Marinah Jayde Fochler
Tiffany Amber Freeburger
Chase Eric Scott Gahagan
Madison Jane Getsy
Jordan Michael Gibbons
Nicholas Andrew Gilbert
Andrew Jude Grozanick
Emily Audrey Hayes
Emily Rose Henry
Kiersten Elizabeth Henry
Olivia Noel Hite
Alice Marie Hoover
Morgan Kelley Hoover
Elizabeth Ashley Ivory
Clayton Nathaniel Jacobs
Hunter Edward Keith
Parker Robert Edward Kennedy
Abbey Elizabeth Kinney
Rhiannon Michelle Kline
Melisa Ann Koegler
Jalen Shae Kovac
Abbey Rose Krug
Cody Thomas Lamont
Charles Jay Legrand
Casey James Leonard
Dakota Ray Lihvarchik
Adam William Link
Robert Joseph Litzinger
Abigail Rose Lobick
Logan Ray Marcuzzo
Kylee Angelene Marra
Karly Christine Maslonik
Nicole Ann McCombie
Isabella Rayne McConnell
Cal Robert McGarvey
Carolyn Leanore McMullen
Paige Elizabeth McMullen
Rhiannon Lynn Morgan
Haley Motchenbaugh
Tanner Dane Myers
Kenneth Augustine Nagle
Jada Mariah Nail
Taylor Ann Nemec
Rikki Jade Novella
Brenna Nicole Packard
Gian Anthony Pagano
Nicolas Scott Painter
Steven James Pastirko
McKenzie Jae Pearce
Sarah Belle Petry
Alexander Thomas Ratay
Kelsey Louise Rematt
Michaela Ann Rematt
Sydney Lee Rodgers
Nathan David Rowland
Stephanie Elizabeth Rusnak
Riley Richard Sclesky
Gabriel Peter Sheridan
Russell Oliver Sherman
Kaitlyn Marie Sherwood
Jonathan James Smith
Elizabeth Mary Sopata
Samuel Robert Sottile
Christian James Spaid
Keith Edward Sprenger
Makala Lee Stafford
Isabella Madalynn Stanko
Zackery Austin Stiles
Cameron John Stoltz
Devon John Storm
Logan James Strittmatter
Isaac Tanner Swanson
Brynn Elizabeth Thomas
Jade Reva Thomas
Tyler Nythaniel Trybus
Madison Lynn Uhrin
Samuel Andrew Warner
Justin Robert Watson
Chloe Marie Weakland
Joseph Jacob Weber
xTyler John Yannitelli