Blacklick Valley High School

Class of 2020

Aiden Alt

Matthew Baker

Joseph Beiler

Richard Campbell

Zachary Carney

Logan Carter

Cody Connah

Dominic DiPaolo

Holly Dulashaw

Hailey Felosky

Makiya Findley

Jennah Good

Mitchell Greene

Garrett Haney

Casey Hartman

Aliyah Kasecky

Chase Keilman

Isaac Laughard

Bridget Llewellyn

Jessika Magulick

Noah McEvoy

Ian McGhee

Wesley McKeel

Lydia Newman

Marie Newman

Jonathan Nixon

Kylea Noble

Ariel Noel

Laura Oaks

Robert Oaks

Hunter Ott

Maguire Penkacik

Ciera Primus

Elizabeth Rainey

Haley Rhine

Shaelynn Sheesley

Dora Sickles

Marissa Skubik

Shawna Steck

Savannah Swartz

Paige Sweeney

Isaac Thomas

Noah Turous

Zoie Warynovich

Luke Wilson

Emily Yeager

Robert Zimmerman

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