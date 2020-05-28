Blacklick Valley High School

Class of 2020
Aiden Alt
Matthew Baker
Joseph Beiler
Richard Campbell
Zachary Carney
Logan Carter
Cody Connah
Dominic DiPaolo
Holly Dulashaw
Hailey Felosky
Makiya Findley
Jennah Good
Mitchell Greene
Garrett Haney
Casey Hartman
Aliyah Kasecky
Chase Keilman
Isaac Laughard
Bridget Llewellyn
Jessika Magulick
Noah McEvoy
Ian McGhee
Wesley McKeel
Lydia Newman
Marie Newman
Jonathan Nixon
Kylea Noble
Ariel Noel
Laura Oaks
Robert Oaks
Hunter Ott
Maguire Penkacik
Ciera Primus
Elizabeth Rainey
Haley Rhine
Shaelynn Sheesley
Dora Sickles
Marissa Skubik
Shawna Steck
Savannah Swartz
Paige Sweeney
Isaac Thomas
Noah Turous
Zoie Warynovich
Luke Wilson
Emily Yeager
Robert Zimmerman