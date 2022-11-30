Ligonier Valley High School
The following students were named to the honor roll for the first marking period:
Seniors, distinguished honor: Ava Adams, Kiersten Auman, Haley Boyd, Emma Burns, Johnathan Cramer, Elizabeth Crissman, Trinity Croyle, Megan Glista, Peyton Halferty, Joshua Harbert, Emmie Horner, Ryleigh Kelley, Bruce Krieger, Landen Laskoski, Noah Lawson, Abigail Mack, Madeline Manges, Lauren Markle, Jessica Martin, Gavin McMullen, Colin Michaels, Mikayla Moore, Logan Palmer, Breanna Piper, Emma-Lee Robinson, Haden Sierocky, Connor Sowers, Jesse Turner and Ruby Wallace.
High honor: Jesse Ayers, Aidan Brisendine, Kia Deemer, Anastasia Fry, Olyvia Hartman, Kendall Hegan, Robert Jack, Zoe Lyles, Riley Nichols, Broderick Schreyer, Elaina Schultz, Brayden Selfridge and Sydney Sosko.
Honor: Faith Barkley, James DeSchepper, Cole Dunn, Renee Fletcher, Audrey Fruehauf, Mary Jablonski, Krystin Keller, Hannah Latin, Payton LaVale, Elora Miller, Logan Mulheren, Ava Peterman, Dylan Plummer, Garrett Shaftic, Cole Smith and Vincent Steffey.
Juniors, distinguished honor: Lyla Barr, Nicholas Bates, Joseph Boring, Evan Clark, Marti Farabaugh, Hayden Gibson, Alex Harding, Mack Horner, Zachary Johnson, Denver Kovalsky, Luke Lentz, Brody McIntosh, Declan McMullen, William Morford, Ella Pierce, Cheyenne Piper, Nolan Plummer, Zoe Plummer, Hollie Queer, Jacob Roadman, Matthew Salancy, Logan Snyder, Laken Sowers, Lucas Steele, Sawyer Telford and Amanda Woods.
High honor: Mackenzie Boring, Cassidy Carlson, Saylor Clise, Gabriella Fairman, McKinley Firestone, Zoe Grzywinski, Hailee Gunn, Emily Huston, Kaitlynn Lebo, Aiden Matson, Caitlin McCloskey, Conor McGee, Erin Mundorff, John Siemering, Mikayla Smitley, Jacob Thompson and Clara Wallace.
Honor: Adasyn Adams, Dylan Baird, Leo Bazala, Braelyn Bennett, Marley Bergman, Hailey Brown, Laurel Daniels, MacKenzie Drury, Emilie Fichet, Alexis Gindlesperger, Melia Hood, Jordan Howard, Summer Ivory, Cassidy Keys, Haleigh Knier, Andrew Moore, Nadia Orozco, Abrielle Tutino, Bailey Tyrl and Landan Wible.
Sophomores, distinguished honor: Selina Bosak, Cassidy Brown, Andrew Donaldson, Sydnee Foust, Cameron Gray, Preston Hensel, Houston Hunter, Wade Lamont, Max Marsh, Ellie Mears, Adam Moreland, Zoe Robertson, Reese Segroves, Lacy Sosko and Allyson Steffey.
High honor: Natalie Bizup, Aubree Bloom, Samuel Caldwell, Lauren Clem, Rileigh Cummings, Iva Droske, Noah Dunn, Duncan Foust, Kimberly Foust, Camden Gillner, Marnie Golden, Joshua Hamley, Kassia McPherson, Alexandra Monticue, Sierra Nichols, Dante Page, Gabriella Palmer, Isabella Palmer, Ethan Piper, Emily Rankin, Morgan Smith, Tyler Smith, Willa Smith, Derek Street, Willow Weimer, William Wright and Ema Zeglin.
Honor: Megan Botteicher, Hunter Carr, Anastasia Charlebois, Alexis Fabrizi, Alexandra Fazi, Kaitlyn Fieldson, Devan Grando, Elisabeth Harbert, Kya Hegan, Abigail Henry, Landen Hoyman, Alexis Johnson, Piper Kells, Paden Kemp, Liam Luther, Ian Mack, Alexander Marquis, Aidan Mulheren, Jamey Nunamaker, Maxx Oberley, Aaron Pritts, Alyssa Reese, Oliver Sparks, Hunter Steele, Zachary Theys, Gabriel Trimble and Hunter Wright.
Freshmen, distinguished honor: Dylan Angeline, Emma Betz, Jake Blystone, Cody Fusco, Jenny Galo-Pereira, Lindsey Gaskey, Cole Henry, Sydney Hoyman, Tyler Jones, Anthony Lonas, Logan Markle, Levi Moser, Julie Naylor, Jacob Petalino, Zemirah Robertson, Haileigh Ross, Boden Schreyer, Ella Silvis, Josiah Smith, Anna Stauffer, Bryce Vida and Adelynn Witcoski.
High honor: Cali Bachner, Jenna Deyarmin, Henrik Elek, Connor Faas, Samera Johnson, Sophia LaMantia, Maggie Peters, Claire Piper, Miley Plude, Zachary Smykal, Abigail Springer, Alyssa Steffey, Anthony Tuschong, Kaeleb Wible and Michael Wisniewski.
Honor: William Bee, Alec Brisendine, Emily Cairns, Claudia Donaldson, Allison Heffelfinger, Robert Heimerle, Taryn Hendricks-Bradley, Timothy Ickes, Luke Kinkaid, Ava Kishlock, Lucas Krieger, Cameron Kunkle, Justin Lachoppa, Kenzlee Machak, Marlaina McCaffrey, Erin McCoy, Gavin Moore, Marcus Niehenke, Mason O’Brien, Emily Stewart, Brody Stiff, Daniel Tenney, Hayden Tiani and Michael Vargulish-Graver.
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